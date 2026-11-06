Scuolabus, riaperto il bando per l'iscrizione al servizio a Benevento Ecco il link per l'iscrizione

Il consigliere comunale delegato all’Istruzione Marcello Palladino, comunica che è stato riaperto il bando per l'iscrizione al servizio Scuolabus. Le richieste dovranno pervenire entro il 12 novembre 2026. Tutte le informazioni e l'avviso integrale con le modalità d'iscrizione sono reperibili al seguente link https://comune.benevento.it/documento_pubblico/avviso-pubblico-trasporto-scolastico-2026-2027/

