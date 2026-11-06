Benevento, ecco i convocati per il derby

Assenti solo Pierozzi, appena operato al bicipite femorale, e Talia

benevento ecco i convocati per il derby
Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per l'undicesima giornata di campionato di Serie BKT, Benevento-Avellino. Assenti Edoardo Pierozzi, appena operato a Turku in Finlandia per la lesione del tendine al Bicipite femorale, e Angelo Talia per scelta tecnica. Si rivede nell'elenco dei 24 convocati il brasiliano Logan.

PORTIERI

22 Esposito Manuel 
26 Vannucchi Gianmarco 

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro 
  5 Caldirola Luca 
15 Dalle Mura Christian 
25 Romano Raffaele 
23 Saio Pietro 
14 Scognamillo Stefano 
17 Sernicola Leonardo 

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian 
  8 Maita Mattia 
16 Mannini Mattia 
  4 Prisco Antonio 
  6 Siatounis Antonis 
18 Simonetti Pier Luigi 

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi 
11 Lamesta Davide 
30 Logan Gaspar 
32 Mignani Guglielmo 
29 Okereke David 
  9 Salvemini Francesco 
21 Schimmenti Emanuele 
93 Tumminello Marco 
90 Verdi Simone

Ultime Notizie