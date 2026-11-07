Inaugurazione locali mensa del plesso scolastico di via Nicola Ciletti Lunedì il taglio del nastro della struttura nel quartiere Capodimonte a Benevento

"E' in programma per lunedì 9 novembre, alle ore 10,30, la cerimonia inaugurale dell'intervento di recupero e riqualificazione dei locali al piano terra del plesso scolastico di via Nicola Ciletti alla c/da Capodimonte (ex centro di cottura comunale) in uso all’Istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso", è quanto comunicano il sindaco Clemente Mastela e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello.



Insieme altri 4 interventi analoghi (Plesso Pascoli, Plesso Pezzapiana e Plesso Ferrovia) è stato ammesso a finanziamento a seguito della candidatura allì Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, nell’ambito del PNRR.

L'obiettivo primariio, pienamente raggiunto, è stato fornire ad allieve, allievi, insegnanti e personale scolastico un adeguato servizio di refezione in un ambiente moderno e confortevole dove lo spazio è organizzato con un accesso interno ed uno esterno, al fine di agevolare il collegamento con l’area di pertinenza.

L’intervento ha previsto la riorganizzazione complessiva degli spazi interni al fine di renderli funzionali alla destinazione per la mensa scolastica; la realizzazione di servizi igienici per gli studenti; la realizzazione di locali spogliatoio e di servizi igienici per gli operatori, distinti per genere; la realizzazione di locali amministrativi – ufficio; la realizzazione del locale refezione, opportunamente dimensionato, attrezzato ed arredato; la realizzazione di locali di servizio (locale celle frigo, locale magazzino, area lavaggio, locale dispensa, locale cottura.

L’intervento realizzato mediante il totale recupero dell’ex centro di cottura comunale in stato di disuso e in stato di abbandono, è stato conformato al rispetto delle norme specifiche per l’edilizia scolastica nonché agli standard previsti dalla misura di finanziamento PNRR relativa all’efficienza energetica (centrale fotovoltaica, pompe di calore, sistema areazione forzata, illuminazione led basso consumo, impianto rilevazione fumi) offrendo ai ai futuri utenti un ambiente consono, sicuro e confortevole volto a rendere migliore l’offerta scolastica intesa a 360 gradi.

