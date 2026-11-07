Primavera, il Benevento vince a Latina e si avvicina al primo posto

Latina-Benevento 0-1
Latina: Sbaccanti (1'st Giora); Marroni (31'st Saccheri), Bacilieri, De Fraia, Papa, Chittaro, Palomba, Mutarelli (23'st Baldacci), Traunini, Troiano (38'st Lissoni), Modugno (23'st Lo Bianco). A disp.: Pantalone, Perandini, Grillanc, Rossi, Ienco, Cucchi, De Caro. All.: Esposito
Benevento: Rosa; Scarpitella, Manuzzi, Grilli, Formicola, D'Ambrosio, Battista (17'st Viscovo), Kwete (17'st Amico), Soprano (22'st De Benedetto), Giugliano, Coltorti (38'st Jerradi). A disp.: Mandato, Sessa, Petrizzo, Carandente, Pacifico, Pirozzi, Lo Russo, Paolini. All.: Panarelli
Arbitro: Elia di Ostia Lido. Assistenti: Martino di Roma 1 e Chianese di Caserta
Marcatori: 35'st Giugliano (B)
Terza vittoria consecutiva per la Primavera del Benevento che si è imposta di misura in casa del Latina. Il pareggio rimediato dal Catanzaro contro l'Ascoli permette alla Strega di avvicinarsi al comando della classifica, attualmente distante solo un punto. A decidere il match contro il Latina è stato un gol messo a segno da Giugliano al 35' del secondo tempo. Nel prossimo weekend, il campionato si fermerà per la sosta. Il Benevento tornerà in campo il 21 novembre, quando affronterà l'Ascoli in trasferta.