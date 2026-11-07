Under 16, buon pareggio per il Benevento nel derby col Napoli 2-2 nel match giocato in terra partenopea

Napoli-Benevento 2-2

Napoli: Fulgione; Rollo (34'st Leone), Esposito (44'st Angellotti), Margliano (34'st Rocco), Andreozzi, Izzo, Fattoruso (34'st Polise), Vives (12'st Bevilacqua), Imperiale, Buondonno, Cignola. A disp.: Bersani, D'Alterio, Contacolli, Abbruzzese. All.: Pianese

Benevento: Nuzzo; Sansaro, Martinelli, De Vito, Scapellato (24'st Circelli), Gargiulo, Licciardi (1'st Maglia), Ronga (44'st Conte), Di Laora (38'st Picarella), Nolé (24'st Sepe), Grosso La Valle. A disp.: Aruta Andrea, Sarracino, De Feo, Mirra. All.: Festa

Marcatori: 21'pt Grosso La Valle (B), 31'pt Imperiale (N), 13'st Imperiale (N), 29'st Circelli

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore. Assistenti: Criscuolo di Torre Annunziata e Arcella di Frattamaggiore

Il Benevento ottiene un risultato positivo al termine del derby giocato contro il Napoli. I giallorossi si sono portati in vantaggio al 21' con Grosso La Valle. Al 31' c'è stato il pareggio dei partenopei firmato da Imperiale. Nella ripresa, Imperiale ha siglato il raddoppio azzurro, prima della marcatura di Circelli che ha portato il punteggio sul definitivo 2-2. Il Benevento dà continuità alla vittoria casalinga ottenuta contro la Juve Stabia, balzando a quota 10 punti in classifica