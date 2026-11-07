Benevento-Avellino, Floro Flores sicuro: "Meritavamo di più"

Le parole del tecnico giallorosso dopo il pari rimediato nel derby

benevento avellino floro flores sicuro meritavamo di piu
Benevento.  

Antonio Floro Flores ha analizzato così il pari rimediato dal Benevento contro l'Avellino: "Abbiamo sofferto i primi quindici minuti, poi abbiamo preso campo. Abbiamo affrontato una squadra importante che darà filo da torcere a tutti. Meritavamo qualcosa in più. Ai miei ragazzi posso rimproverare poco. Mi aspettavo una risposta dopo Cremona, c'era tanta gente: per noi pè stata una grandissima emozione. Dispiace molto, meritavamo di più sotto tutti i punti di vista. Sernicola? Nulla di preoccupante, erano sintomi influenzali. Per Maita erano crampi. I ragazzi hanno fatto una partita di cuore e di sacrificio. In questo momento gira un po' male, ma lavoreremo anche per andare contro la sorte perché la squadra merita tanto. Dispiace perché è stata fatta una partita importante sotto tutti i punti di vista". 

"Il tifo è stato emozionante"

"La tifoseria è stata emozionante. Mi auguro e spero di vivere questi momenti ogni domenica. C'è poco da dire, mi avrebbe fatto piacere per loro vincere la partita e riportare una vittoria del derby a Benevento". 

Ultime Notizie