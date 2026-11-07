Benevento-Avellino, Floro Flores sicuro: "Meritavamo di più" Le parole del tecnico giallorosso dopo il pari rimediato nel derby

Antonio Floro Flores ha analizzato così il pari rimediato dal Benevento contro l'Avellino: "Abbiamo sofferto i primi quindici minuti, poi abbiamo preso campo. Abbiamo affrontato una squadra importante che darà filo da torcere a tutti. Meritavamo qualcosa in più. Ai miei ragazzi posso rimproverare poco. Mi aspettavo una risposta dopo Cremona, c'era tanta gente: per noi pè stata una grandissima emozione. Dispiace molto, meritavamo di più sotto tutti i punti di vista. Sernicola? Nulla di preoccupante, erano sintomi influenzali. Per Maita erano crampi. I ragazzi hanno fatto una partita di cuore e di sacrificio. In questo momento gira un po' male, ma lavoreremo anche per andare contro la sorte perché la squadra merita tanto. Dispiace perché è stata fatta una partita importante sotto tutti i punti di vista".

"Il tifo è stato emozionante"

"La tifoseria è stata emozionante. Mi auguro e spero di vivere questi momenti ogni domenica. C'è poco da dire, mi avrebbe fatto piacere per loro vincere la partita e riportare una vittoria del derby a Benevento".