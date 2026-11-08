Fuori strada, l'auto si ribalta e si porta via per sempre la vita di un 26enne Dramma a Paolisi, la vittima era di Airola e guidava una Punto

Aveva 26 anni ed era di Airola, Tommaso, la vittima del terribile incidente accaduto nella tarda serata in territorio di Paolisi. Era alla guida di una Fiat Punto e stava percorrendo la strada a scorrimento veloce quando, secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, è uscito dalla carreggiata prima della rotonda che porta ad Arpaia e Sant'Agata dei Goti. L'auto ha assunto una traiettoria 'impazzita', poi si è ribaltata.

L'impatto non ha dato scampo a Tommaso, purtroppo inutili si sono rivelati i soccorsi del 118, accorso sul posto, quando è scattato l'allarme, con i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea ed i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini. Un dramma che ha spezzato una esistenza giuovanissima, i sogni che il 26enne cullava per il futuro. E' uscito di casa, non immaginava che di lì a poco l'orologio della sua vita si sarebbe fermato per sempre.