Nasce un "ponte" della solidarietà tra il Sannio e l’India Per creare un villaggio ospedaliero capace di unire cura, ricerca e accoglienza

La Ali onlus Italia di Telese Terme, presieduta da Alessandro Fucci, insieme a padre John Peter, ha dato vita alla ALI Human Flourishing Trust, la cui sede è stata inaugurata a Villupuram, nello Stato del Tamil Nadu.

L’organizzazione, che non ha scopo di lucro, ha l’obiettivo di dare vita a un villaggio ospedaliero capace di unire cura, ricerca e accoglienza.

“La prospettiva – dice Fucci - è costruire un luogo in cui l’assistenza sanitaria incontri i bisogni quotidiani delle persone, soprattutto di chi affronta la malattia insieme alla povertà, alla solitudine o all’emarginazione”.

Grazie alla conoscenza ultra decennale con padre John Peter, Fucci con tale iniziativa intende “favorire lo scambio tra professionisti, medici, ricercatori, per condividere esperienze e costruire percorsi formativi comuni”.

In questo percorso la Ali onlus Italia svolgerà un ruolo di collegamento tra il mondo scientifico e quello imprenditoriale, lavorando alla costruzione di relazioni tra l’Italia e l’India.