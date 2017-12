Crolla vecchia abitazione, sgomberate due famiglie L'edificio nel centro storico del paese era adiacente ad un'altra struttura abitata

Momenti di paura questa sera nel centro storico di Castelpoto per il crollo di una vecchia abitazione in pietra. Il rudere è crollato a pochi metri da un'altra casa nella quale vivono due famiglie. I detriti del fabbricato sono finii nel vicolo ed hanno sfiorato l'altra struttura. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno effettuato il sopralluogo e transennato l'area. Per le due famiglie si è reso necessario lo sgombero per motivi precauzionali. Decisione adottata anche in seguito ad un sopralluogo del Comune.

Al.Fa