Furto in una casa, denunciate due ladre Identificate grazie alle telecamere

I carabinieri della Stazione di Pontelandolfo hanno denunciato per furto una 48enne e una 45 enne, entrambe già note con l'accusa di essere le autrici del furto avvenuto alla fine di novembre in un'abitazione. In quell'occasione le ladre erano state scoperte e messe in fuga dalla proprietaria. Sono state identificate grazie alle telecamere si sorveglianza installate nel paese.