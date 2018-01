Auto si ribalta lungo l'Appia, paura per un 42enne E' accaduto intorno alle due e mezza in territorio di Apollosa

Momenti di paura, nella notte, per un incidente accaduto lungo la statale Appia, in territorio di Apollosa. Erano all'incirca le due e mezza quando, secondo una prima ricostruzione, e per cause da accertare, una Seat Ibiza, che procedeva in direzione di Benevento, si è ribaltata all'altezza del bar Epanè.

Al volante un 42enne di Arpaise che, nell'affrontare la rotonda presente nella zona, è andato dritto. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e il 118 che ha trasportato in ospedale l'uomo, sottoposto poi ad una serie di accertamenti.