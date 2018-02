Nuovo raid dei ladri in un cimitero: danni e rabbia Nel mirino dei balordi il luogo sacro a Monterocchetta. Rubate finanche le lettere dalle lapidi

Lapidi sfondate e arredi sacri rubati. Nuovo raid in un cimitero sannita. È accaduto nelle ultime ore alla frazione Monterocchetta di San Nicola Manfredi. Dove nel mirino è finito il cimitero devastato da una banda di ladri entrati in azione per rubare oggettistica in ottone e rame.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver scavalcato il cancello d'ingresso, i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni praticamente a tutte le lapidi e le tombe presenti all'interno del luogo sacro. Probabilmente utilizzando paletti in ferro e grossi cacciaviti, i balordi hanno scalfito il marmo delle dimore eterne per sganciare i portafiori o i porta lumini. Ingenti i danni provocati. Tantissima la rabbia di chi ieri ha scoperto l'accaduto ed ha allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio che nel pomeriggio hanno effettuato anche un sopralluogo all'interno del cimitero per effettuare i rilievi e censire le tombe 'visitate'.

I furti all'interno dei cimiteri, purtroppo, non sono certamente una novità nel Sannio. A gennaio scorso, infatti, nel mirino era finito anche il vicino cimitero di Montorsi. Identiche le scene: lapidi rotte al pari dei marmi delle tombe e tanta, tanta rabbia dei familiari dei defunti costretti a ripristinare le tombe dei propri cari.

Un gesto inqualificabile. Una vera e propria profanazione di un luogo sacro dove riposano mamme, padri e figli e persone care.

Come si ricorderà nei mesi scorsi le stesse scene erano state registrate nei cimiteri di Benevento, Telese Terme e in alcuni luoghi sacri della Valle Caudina.

Impuniti, per ora, gli autori.

Alessandro Fallarino