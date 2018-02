Fondovalle Isclero, controlli della polizia Dopo le rapine, nel mirino le vie di accesso alla nostra provincia

E' stata la Fondovalle Isclero, una delle vie di fuga in direzione Napoli e Caserta preferite da chi si dedica a furti, rapine e spaccio di stupefacenti, il teatro dei controlli effettuati in serata dalla polizia. Nel mirino i mezzi in transito, numerose le persone identificate. Un'attività che proseguirà anche nei prossimi giorni, di cui è stato deciso il potenziamento dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata in seguito alla terribile rapina a Frasso Telesino, da svolgere in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Di qui l'attenzione puntata sulle vie di accesso al Sannio sul versante telesino caudino, un lavoro – si legge in una nota diramata dalla questura – che prevede “maggiore presenza di uomini e mezzi anche nei Comuni coinvolti per sensibilizzare le Amministrazioni e i cittadini a segnalare presenze di persone, veicoli o movimenti che destano sospetto”. Dal questore Bellassai l'invito ai cittadini a “collaborare con la Polizia di Stato e con le altre Forze dell'Ordine. Questi reati segnano profondamente le vittime e la collettività e meritano la massima attenzione e il massimo sforzo da parte nostra. Per questo come Polizia di Stato siamo impegnati a definire, in stretto contatto con la Prefettura, le altre Forze di polizia e i Sindaci una strategia capace di rendere più incisiva l’azione di prevenzione e contrasto”.