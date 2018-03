Scontro tra auto: feriti e veicolo in fiamme Incidente stradale lungo la Fondovalle Isclero

Momenti di paura questa sera lungo la Fondovalle Isclero per un incidente stradale con persone ferite e con un'auto che dopo lo scontro si è incendiata.

E' accaduto questa sera all'altezza della località Cantinella di Sant'Agata de' Goti. Secondo una prima ricostruzione, una Seat Ibiza si è scontrata con una Lancia Delta con quattro persone a bordo. Dopo l'urto, la Seat si è incendiata. Ferito il conducente che successivamente è stato trasportato in ospedale a Benevento. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i vigili urbani e i carabinieri di Sant'Agata e le ambulanze. Traffico in tilt per oltre un'ora a causa delle operazioni di soccorso e dei veicoli danneggiati che hano invaso una delle due corsie.

Al.Fa