donna sola in casa picchiata e rapinata da due banditi

Momenti di terrore in Valle Telesina per una 61enne rapinata in casa da due banditi. E’ accaduto questa sera in via Calore ad Amorosi. Erano le 19 quando due malviventi, entrambi con il volto coperto da passamontagna e con guanti alle mani hanno fatto irruzione nella villetta, dove a quell’ora c’era solo la 61enne.

Secondo una prima ricostruzione, per entrare nell’abitazione, i rapinatori hanno forzato ed aperto una porta a vetro che da sul giardino della casa. Una volta dentro, gli autori dell’ennesima rapina hanno minacciato e schiaffeggiato la donna. Cercavano la cassaforte che, però, in quella casa evidentemente non c’era. Mentre uno dei banditi teneva sotto controllo la malcapitata, l’altro ha rovistato ovunque, mettendo tutto a soqquadro fino a quando non ha trovato e preso numerosi gioielli e mille euro in contanti. Preso il bottino i malviventi sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Dopo qualche minuto, ripresasi dallo choc, la donna ha lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi gli agenti del Commissariato di Telese Terme e i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno ascoltato il drammatico racconto della 61enne ed hanno avviato le indagini per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini. Nella casa anche i militari del Nucleo investigativo che hanno effettuato i rilievi.

Si allunga, purtroppo, la lista delle rapine nelle case nel Sannio. Una lista che, come si ricorderà, era stata aperta a gennaio proprio ad Amorosi dove nel mirino era finita la famiglia di un medico. Dopo alcuni giorni la stessa sorte era toccata ai familiari ed amici di un altro medico, stavolta a Frasso Telesino. Una rapina di una violenza inaudita, mai registrata prima nei nostri territori: quattro ragazze in ostaggio dei malviventi che avevano anche picchiato selvaggiamente i genitori di una delle giovani. Da Frasso Telesino a Paupisi dove nel mirino era invece finito un imprenditore titolare di un’azienda vinicola. L’altra sera, invece, a finire nel mirino era stato un familiare del proprietario di un agriturismo di Limatola.

Episodi che inevitabilmente creano allarmismo e preoccupazione per le popolazioni convolte e non. Rapine finite al centro di Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica e di controlli “rafforzati” da parte delle forze dell’ordine che ormai da tempo stanno cercando di individuare, purtroppo ancora senza successo, gli autori delle pericolosissime scorribande.

