Stalking, non può avvicinarsi alla ex moglie Le indagini di Carabinieri e Squadra mobile

Non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dai familiari di lei. Questa la misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura che ha condotto le indagini di carabinieri e Squadra mobile. Il destinatario della misura è un 35enne di Castelpagano al quale oggi gli agenti della Mobile hanno notificato il provvedimento. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe in più occasioni minacciato l'ex ed i suoi familiari.