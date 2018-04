Coker in un burrone: salvato dai vigili del fuoco | FOTO Intervento dei pompieri per salvare il cane

Era finito in un burrone e non riusciva più a risalire e a tornare a casa. Protagonista della disavventura un Coker finito in un dirupo nei pressi del torrente San Marco di Morcone. Sono stati i proprietari a far scattare l'allarme. Sul posto il Nucleo Saf dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno recuperato il cane dopo essersi calati con le corde nel burrone.