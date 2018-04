Bottiglia incendiaria contro centro migranti: danni e paura La molotov ha centrato l'ingresso dell'abitazione di un nuovo Sprar del Comune

Momenti di paura nella tarda serata di ieri per una decina di extracominitari costretti ad abbandonare in fretta e furia l'abitazione nella quale sono ospitati a causa di una molotv lanciata da qualcuno contro l'ingresso. E' accaduto a Piana Romana di Pietrelcina.

Erano da poco passate le 23 quando i malviventi sono arrivati dinanzi al centro di accoglienza aperto da pochi giorni, all'interno del quale sono alloggiate 11 persone di nazionalità pakistana e nigeriana. I balordi hanno lanciato la bottiglia incendiaria, il rogo che ne è seguito ha danneggiato l'ingresso e la parete. Inevitabile la concitazione, i. migranti sono scappati all'esterno ed hanno allertato i responsabili della cooperativa.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Pietrelcina e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno ascoltato i presenti ed effettuato i rilievi. Per fortuna l'incendio si è estinto dopo poco senza l'intervento dei vigili del fuoco. Recuperati i frammenti bruciati della bottiglia che probabilmente conteneva benzina o un altro liquido infiammabile.

Gli investigatori hanno ascoltato anche i responsabili della struttura aperta pochissimi giorni fa.

Si cerca ora di capire chi e perchè abbia voluto colpire quella villetta dove sono stati ospitati gli extracomunitari grazie ad un programma speciale. Un episodio inquietante che si aggiunge agli altri registrati nei mesi scorsi sia a Benevento sia in Valle Caudina. Resta da accertare infatti se si sia trattato di un bruttissimo episodio di intolleranza o di altro

Come sempre in questi casi, comunque nessuna ipotesi viene esclusa anche perchè la struttura finita nel mirino è uno Sprar, ex Cas, gestito dal Comune, che ha affidato, attraverso un bando, il servizio ad una cooperativa del III Settore. Struttura monitorata e controllata dal Ministero dell'Interno.

Alessandro Fallarino