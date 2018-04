In fiamme i rifiuti nello Stir di Casalduni | FOTO Il vasto incendio sta interessando le ecoballe nei pressi dello stabilimento. IN AGGIORNAMENTO

Un vasto incendio è divampato questa sera all'interno dello Stir dei rifiuti di Casalduni. Le fiamme hanno interessato uno dei depositi di rifiuti. Sul posto sono in azione numerose squadre di vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Benevento. Le lingue di fuoco sono visibili da Fragneto Monforte e da altri paesi della valle. a far scattare l'alalrme sono stati alcuni dipendenti dell'impianto della Samte, la società della Provincia che gestisce i rifiuti che arrivano da quasi tutti i paesi del Sannio.

Resta ora da capire cosa abbia provocato l'incendio. Come sempre in questi asi nessuna ipotesi viene tralasciata. Solo dopo aver spento le fiamme i pompieri potranno effettuare il sopralluogo per accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.

Il fumo della combustione ha raggiunto in pochi minuti anche le colline di Benevento scatenando la preoccupazione dei residenti.

Come si ricorderà, qualche anno fa un altro incendio era stato appiccato all'interno dell'area di stoccaggio dinanzi allo Stir. In quel periodo nel mirino di qualcuno, peraltro mai identificato, era finito anche il deposito di stoccaggio delle ecoballe di Toppa Infuocata. Episodio che avevano destato preoccupazione per i residenti del Sannio.

Alessandro Fallarino