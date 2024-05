Fe.Li.Ce, cresce l’attesta per il primo Festival del Libro di Ceppaloni In programma dal 24 al 28 maggio presso il Castello normanno

Cresce l'attesa per "Fe.Li.Ce", il primo Festival del Libro di Ceppaloni, in programma dal 24 al 28 maggio presso il Castello normanno.

Il Comune di Ceppaloni, in qualità di promotore e organizzatore dell’evento, grazie alla collaborazione della Libreria Ubik 'Liberi Tutti' e della Fumetteria 'FunSide' di Benevento, oltre al contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha allestito una kermesse di prestigio per questo primo Festival del Libro.

Il Festival, che ha ottenuto anche il patrocinio morale della Regione Campania, sarà un'opportunità per gli amanti della letteratura, della poesia e dei fumetti per condividere e scambiarsi idee, ma non solo: spazio anche alla musica dal vivo, al trekking urbano e a tante delizie culinarie.

Numerosi, dunque, sono gli appuntamenti che si susseguiranno durante i tre giorni presso il Castello normanno (24, 25 e 26 maggio), arricchiti ulteriormente per altri due giorni (27 e 28 maggio) dedicati esclusivamente agli alunni dell’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di Ceppaloni.

A due settimane dall'inizio dell'evento, questi sono i principali appuntamenti del “Fe.Li.Ce.”, Festival del Libro di Ceppaloni

24 MAGGIO

16:00 “L’Apparenza Incanta: un viaggio decennale tra gli albi illustrati di Alessio Di Simone” incontro a cura di ALESSIO DI SIMONE.

17:00 MASSIMO ROSCIA presenta il libro “Mario vocabolario e la magia delle parole”.

18:00 Prof. NICOLA SGUERA: presenta il libro “Spes contra spem”. Introducono gli alunni e le alunne dell’I.C. Settembrini.

19:00 ROSSELLA MAURIELLO presenta il libro “Con quale veleno ti ucciderò”.

25 MAGGIO

16:30 “Leggimi perché … me ne ricorderò” incontro di lettura condivisa per famiglie con bambini e bambine 0 - 6 anni a cura di NATI PER LEGGERE CAMPANIA.

18:00 LICIA TROISI presenta il libro “La luce delle Stelle”.

26 MAGGIO

12:00 ALESSANDRO CAPORASO presenta il libro “L’alba è più bella del tramonto”.

15:00 KETSU presenta il manga “Il noce di Malevento”.

16:15 ELISABETTA MARTIGNETTI presenta il fumetto “Weird like me”.

17:30 Prof. NICOLA SGUERA incontro “Supereroi con Super problemi: l’universo Marvel”.

18:30 LORENZO MARONE presenta il libro “Penna Blu”.