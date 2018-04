Eroina, sms nel cellulare: arrestate due persone di Pannarano Domiciliari a Mario Marsico, 54 anni, obbligo dimora a Ciro Pacca, 35 anni, fermati a Mercogliano

Uno – Mario Marsico, 54 anni – è stato sottoposto ai domiciliari, mentre per l'altro – Ciro Pacca, 35 anni – sono stati disposti l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono le decisioni adottate dal giudice del Tribunale di Avellino, Corona, per le due persone di Pannarano, già note alle forze dell'ordine, che erano state arrestate ieri, a Mercogliano, dai carabinieri della Compagnia del capoluogo irpino. Questa mattina l'appuntamento con la direttissima, che proseguirà il prossimo 6 giugno, a carico dei due uomini, difesi, rispettivamente, dagli avvocati Carmine Franco e Fabio Russo.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti, erano a bordo di un'auto che i militari del Nucleo radiomobile avevano bloccato nel centro ai piedi della montagna di Montevergine, procedendo ad un controllo che aveva permesso di trovare, e sequestrare, due involucri contenenti 30 grammi di eroina, divisi in dosi, custoditi nella fodera delle maniche del giubbotto indossato da Pacca e nella macchina di proprietà di Marsico. Nell'abitazione di quest'ultimo, poi, la successiva perquisizione si era conclusa con il rinvenimento, e l'ulteriore sequestro, di un bilancino di precisione e di sostanza da taglio.

Di qui, anche sulla scorta del contenuto di alcuni messaggi scovati nel telefonino del 54enne, erano scattati l'arresto per un'ipotesi di concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e il trasferimento nelle celle di sicurezza della caserma Litto, dove sono rimasti a disposizione della Procura di Avellino. Fino a questa mattina, quando sono comparsi al Palazzo di giustizia. Dopo aver convalidato il fermo, il giudice ha adottato una misura cautelare nei confronti di entrambi: come detto, arresti in casa per Marsico, obbligo di dimora per Pacca.

Esp