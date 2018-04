Scontro frontale nella notte: feriti e paura | FOTO Incidente tra una Fiat Punto ed una Fiat Panda nei pressi del convento di Sant'Antonio

Momenti di paura ieri sera alla contrada Sant'Antonio ad Apice per quattro persone rimaste coinvolte in uno scontro frontale non lontano dal Convento di Sant'Antonio. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte quando una Fiat Punto si è scontrata con una Fiat Panda che proveniva in senso opposto. Ad avere la peggio è stata una ragazza che viaggiava nella Panda. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i sanitari del 118 di San Giorgio del Sannio che hanno prestato le prime cure ai malcapitati, e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro. Per la giovane si è reso necessario il trasferimento in ospedale a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Al.Fa