Scontro tra auto e furgone, muoiono due persone FOTO Dramma sulla statale 212, c'è anche un ferito grave

Due persone morte ed una terza ferita in modo grave. E' il drammatico bilancio dell'incidente accaduto al chilometro 1 della statale 212, in territorio di Pesco Sannita.

Secondo una prima ricostruzione, è qui che si sono scontrati, all'imbocco di una galleria, una Renault Clio a bordo della quale viaggiavano alcuni invitati ad un matrimonio - una coppia ed un figlio - ed un Iveco Daily della Protezione civile di Benevento con tre volontari diretti a San Marco dei Cavoti per una esercitazione. Per loro, per fortuna, nulla di grave.

L'allarme ha convogliato sul posto vigili del fuoco, carabinieri e unità rianimativa della Croce Rossa. Niente da fare per due occupanti la Clio - uno di loro è stato sbalzato sull'asfalto, l'altro è rimasto incastrato tra le lamiere della macchina - mentre un terzo, il giovane, è stato trasportato presso l'ospedale Rummo in prognosi riservata.

IN AGGIORNAMENTO