Tribunale, telecamere collaudate. Manca solo il metal detector Verifica di Procura generale, Tribunale e Procura di Benevento

A metà marzo il sopralluogo, questa mattina il 'bis', arricchito anche, e soprattutto, dal collaudo delle telecamere installate al palazzo di giustizia. L'hanno effettuato la Procura generale di Napoli, dirigenti e vertici del Tribunale e della Procura di Benevento: il presidente Marilisa Rinaldi ed il capo dell'ufficio inquirente, Aldo Policastro.

Una tappa fondamentale in un lavoro iniziato mesi fa e che non è ancora concluso. Dopo la verifica dell'efficienza dei 137 'occhi elettronici' piazzati ad ogni piano della struttura ed all'esterno della stessa, il passaggio successivo saranno i lavori che consentiranno di variare e rimodellare, alla luce delle nuove esigenze logistiche, l'ingresso del Tribunale.

Si retrocederà a quello iniziale (nella foto, a sinistra, nei pressi dell'auto) che sarà però modificato per permettere la sistemazione del metal detector e del relativo rullo sul quale viaggeranno, pronte ad essere 'radiografate', borse, zaini e valigie - un sistema già in funzione in Procura, non ancora in Tribunale- e l'adeguamento della postazione dalla quale una guardia giurata, in forza alla Cosmopol, l'istituto che si occupa della vigilanza, potrà osservare le immagini restituite dai monitor e quelle offerte dal transito dei visitatori, segnalando, se si verificheranno, situazioni sospette legate alla presenza di armi.

Un ruolo, quello di filtro, che i dipendenti dell'istituto di vigilanza stanno svolgendo da molti mesi, con la collaborazione di dipendenti del Tribunale e di due carabinieri, nei pressi dell'ingresso, più vicino al bar, fin qui utilizzato. E' da qui, una volta ultimati gli interventi, che i frequentatori lasceranno il Palazzo.

Resta da capire se questo compito sarà svolto da una o più persone, di certo sembra esserci che, secondo le previsioni, l'intervento dovrebbe essere completato nel giro di un mese o poco più. Risolvendo un problema, quello della sicurezza, più volte rimbalzato all'attenzione dell'opinione pubblica. L'ultima, in ordine di tempo, nel novembre dello scorso anno, quando un uomo era piombato nella stanza di un giudice, sostenendo di essere un detenuto.

Esp