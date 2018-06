Picchia la moglie in strada, arrestato 37enne Nella sua auto i carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato due machete

Lo hanno bloccato i carabinieri di San Giorgio del Sannio mentre picchiava in strada la sua compagna. Si tratta di un 37enne originario del Ghana, domiciliato a San Nicola Manfredi. Tutto è accaduto nella serata di ieri quando i militari lo hanno fermato proprio mentre stava picchiando l'ex compagna, alla presenza di minori. La donna, una 33enne, del Ghana, è stata trasferita al pronto soccorso del Fatebenefratelli per essere medicata.

Durante le indagini i militari hanno accertato che l'indagato, non si era rassegnato dopo che la malcapitata lo aveva lasciato e che già in passato si erano registrati aggressioni. I militari hanon anche perquisito l'auto del 37enne all'interno della quale hanno rinvenuto e sequestrato due machete ed una fionda. Dichiarato in arresto con le accuse di atti persecutori, lesioni personali e porto abusivo di armi, l'uomo è stato trasferito in carcere.