Carabinieri, denunce e proposte di foglio di via I controlli del comando provinciale

Sette denunce, due proposte per il foglio di via obbligatorio. E' il bilancio dei controlli operati dai carabinieri del comando provinciale. Le denunce hanno interessato cinque persone di Circello (due per danneggiamento dell'auto di un vicino, le altre per aver denunciato falsamente di essere i proprietari di un terreno che era stato oggetto di sottrazioni indebite di coltivazioni ) e due della province di Caserta e Napoli (contratto telefonico fatto sottoscrivere ad una donna di Baselice e violazione del foglio di via da Colle Sannita) . Due napoletani, già noti alle forze dell'ordine, sono infine stati proposti per il foglio di via dopo essere stati sorpresi a San Marco dei Cavoti.