Auto contro un albero, ragazza in prognosi riservata Incidente a Morcone, feriti il conducente e altre due giovani

Una ragazza in prognosi riservata, altre due ancora in attesa di conoscere le conseguenze subite, ferite lievi per un giovane. E' il bilancio dell'incidente accaduto nella notte, intorno alle 4, alla località Colonia Cassetta di Morcone. E' qui che, per cause ancora in corso di accertamento, un 23enne di Castelpagano ha perso il controllo dellaa Fiat Punto che stava guidando, schiantandosi contro un albero. A bordo della macchina una 20enne, una 18enne ed una 17enne residenti tra Figline Valdarno e Latina, probabilmente tornate nel Sannio per le vacanze.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri ed il 118. I quattro occupanti la vettura sono stati trasportati al Rummo: ad avere la peggio, come detto, una delle ragazze, giudicata in prognosi riservata (per le altre due non è ancora stata definita). Nulla di grave per il 23enne, che se la caverà in pochi giorni.

Esp