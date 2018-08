Scontro frontale tra un'auto ed un camion cisterna | FOTO L'incidente lungo la Telesina, nel territorio di Castelvenere. Ferito conducente di una Renault

E' di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale registrato poco prima delle 13 lungo la Statale Telesina tra le uscite di Cerreto Sannita e Puglianello, nel territorio di Castelvenere. Due i veicoli coinvolti. Si tratta di una Renault Scenic, guidata da un giovane di Solopaca e di un Camion cisterna che trasportava sfarinati. Violento l'impatto che è stato frontale. In seguito all'urto l'autocisterna è finita in un terreno che costeggia la superstrada che da Benevento conduce a Caianello.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Renault trasportato in codice rosso all'ospedale Rummo di Benevento dall'equipaggio dell'ambulanza dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa accorso sul posto al pari delle altre ambulanze 118, dei vigili del fuoco e della polizia che ora dovrà effettuare i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Traffico rallentato lungo la 372 per consentire le operazioni di soccorso per permettere la rimozione dei veicoli. Al momento l'arteria è trasitabile solo su una corsia a senso unico alternato.

Al.Fa