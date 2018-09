Si ribalta con il trattore: ferito 82enne Incidente agricolo. Dramma sfiorato nelle campagne di Castelpagano

Tragedia sfiorata questo pomeriggio nelle campagne di Castelpagano, per un incidente agricolo che ha visto coinvolto un 82enne del posto. È accaduto in contrada Tufarello, non lontano dal centro del paese. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato si trovava alla guida del trattore gommato. Il mezzo, forse a causa di una manovra errato o del terreno in pendenza, si è ribaltato.

Fortunatamente l'anziano è stato sbalzato dal sedile del mezzo ed è finito al fianco della pesante carcassa ribaltata, evitando così di essere schiacciato dalla trattrice.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti. I pompieri hanno messo in sicurezza il trattore raddrizzandolo, mentre il pensionato è stato trasferito all'ospedale Fatebenefratelli dive i medici lo hanno ricoverato a causa dei traumi riportati nella caduta.

Sull'incidente agricolo indagano ora i carabinieri di Colle Sannita, della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo che hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica di quello che è accaduto.

Al.Fa