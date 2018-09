Botte in un bar mentre c'è la processione in onore di San Pio L'episodio è avvenuto a Puglianello

Momenti di estrema concitazione ieri, a Puglianello, mentre era in corso la processione in onore di San Pio.

Colpa di un episodio accaduto in un bar, teatro di uno 'scontro' tra due persone.

Secondo una prima ricostruzione, un 50enne di San Salvatore Telesino è entrato nel locale e si sarebbe scagliato verbalmente contro un coetaneo, ma di Puglianello. Dalle parole si è passati in un battibaleno alle vie di fatto, con l'uso, come corpi contundenti, di tazzine e portabustine di zucchero. Pare che tra i due esistessero questioni di soldi, con una somma rivendicata da una parte e negata dall'altra.

È stato necessario l'intervento di carabinieri e polizia per riportare, e non senza difficoltà, la calma. Entrambi i protagonisti hanno fatto ricorso alle cure dei medici degli ospedali di Sant'Agata dei Goti e Rummo. Una vicenda che sarà seguita nelle prossime ore dalla denuncia che sarà presentata dall'uomo - è assistito dall'avvocato Gabriele Nuzzi - che avrebbe subito “l'assalto” iniziale. La presenza delle forze dell'ordine dinanzi all'attività commerciale ha inevitabilmente turbato l'atmosfera della processione per il Santo di Pietrelcina.

Esp