Travolto dal trattore mentre raccoglie l'uva, ferito 50enne Incidente agricolo questo pomeriggio nelle campagne di Torrecuso

Momenti di terrore questo pomeriggio nelle campagne di Torrecuso per un incidente agricolo che, per fortuna, non ha avuto esiti drammatici. Un agricoltore, di circa 50anni, è stato travolto dal carrello trainato da un trattore che si è poi ribaltato.

Erano circa le 15 quando, secondo una prima ricostruzione, il 50enne era in un suo terreno a raccogliere l'uva. All'improvviso, probabilmente a causa di un guasto e della pendenza del fondo agricolo, il trattore è partito all'improvviso. L'uomo si è accorto di quello che stava accadendo ed ha probabilmente cercato di salire a bordo della trattrice Carraro. Il mezzo, ormai fuori controllo con il carrello a seguito, lo ha travolto e si è poi ribaltato in una scarpata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari de118 di Vitulano e l'Unità di rianimazione della Croce rossa. I medici e gli infermieri hanno quindi trasferito il malcapitato al Rummo per effettuare una serie di accertamenti.

Al.Fa