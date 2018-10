Palazzo giustizia, chi vigilerà varco d'ingresso delle auto? In pensione l'ausiliare dei vigili urbani, compito affidato ad un autista

Chi vigilerà il varco d'ingresso delle auto nel Palazzo di giustizia di Benevento? L'interrogativo, che al momento si nutre di una risposta che sembra inevitabilmente temporanea, è diventato particolarmente stringente nelle ultime ore. Da quando l'ausiliare della polizia municipale, che fin qui aveva controllato il flusso dei veicoli autorizzati, azionando la sbarra che delimita l'accesso al parcheggio, è andato in pensione.

Lui ed il suo collega che lavora presso l'ex caserma Guidoni erano da tempo rimasti gli unici 'superstiti' dopo la sostituzione dei vigili urbani, che fino ad allora avevano svolto il servizio, con due guardie giurate della Cosmopol presenti, dodici ore al giorno, in Tribunale ed in Procura. Ecco perchè il presidente del Tribunale, Marilisa Rinaldi, ha affidato il compito di verificare il via vai delle macchine ad un autista che questa mattina è stato supportato da due agenti della polizia municipale.

Una soluzione transitoria, in attesa di quella definitiva – sarà assicurata da un altro ausiliare?-, alla quale stanno lavorando sia la stessa dottoressa Rinaldi, sia il procuratore Aldo Policastro, che ha ricevuto il comandante dei vigili urbani. Si tratta di un problema certamente non nuovo, rispetto al quale, negli anni, un volta trasferita la competenza sull'immobile dal Comune al Ministero, è stata prospettata la possibilità di ricorrere alla polizia penitenziaria, già alle prese con difficoltà di organico, o di aumentare il numero dei vigilantes.

In entrambi i casi, dunque, personale armato, in grado di intervenire e fronteggiare qualsiasi emergenza. Si tratta di prospettive che incrociano anche questioni di natura strettamente economica. Nel caso delle guardie giurate, poi, il rafforzamento dovrebbe riguardare anche le postazioni già esistenti, nei mesi scorsi interessate da una serie di lavori – installazione di telecamere all'interno ed all'esterno del Tribunale – che, una volta conclusi, prevederanno l'utilizzo di un metal detector ed un rullo che proietteranno le immagini di borse e zaini su alcuni monitor, già piazzati, che hanno però necessità di essere costantemente osservati, al pari di quanti frequentano, quotidianamente, la struttura, in più occasioni teatro di alcuni episodi che hanno fatto scattare l'allarme sicurezza. Roba per più occhi, manco a dirlo.

Esp