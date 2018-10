Morcone, scontro tra due auto: muore 30enne di Morcone Guidava la Punto. Feriti moglie e due bimbi. Grave il conducente dell'Audi

Una domenica bestiale. Difficile definirla diversamente perchè, dopo il dramma regsitrato nella notte, e costato la vita ad un 31enne di Guardia Sanframondi, un altro incidente stradale ha funestato la giornata. E' accaduto pochi minuti fa lungo la Benevento – Campobasso, poco prima di Morcone.

E' qui che si sono scontrate frontalmente una Fiat Punto ed un'Audi Q3. Ferite più persone, tra loro anche alcuni bambini. A preoccupare, in particolare, le condizioni di un uomo, apparse subito gravissime, che in questi momenti i medici del 118 stanno cercando di rianimare. L'allarme ha convogliato nella zona i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale, per i rilievi.

IN AGGIORNAMENTO

E' diventato tragico il bilancio dell'incidente di Morcone: un 30enne di Morcone - N.V.-, che era al volante della Punto, è infatti deceduto, rendendo vani gli sforzi dei sanitari. Gravi anche le condizioni del conducente dell'Audi, trasportato in codice rosso al Rummo, mentre sono stati ricoverati al Fatebenefratelli la moglie della vittima e i loro due bimbi.