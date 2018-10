Scontro Telesina: migliaia di litri di gasolio in strada FOTO Incidente tra cisterna e utilitaria. Rischio inquinamento elevato: Arpac e pompieri sul posto

Centinaia e centinaia di litri di gasolio per autotrazione finiti in strada e nei terreni che circondano la Statale Telesina a causa di un incidente che ha coinvolto una Chevrolet ed un'autocisterna.

È accaduto questo pomeriggio lungo la Statale 372 Tra Benevento e Ponte. In seguito all'urto, che per fortuna non ha provocato feriti, si è aperto uno squarcio nella cisterna. Migliaia di litri di gasolio si sono quindi riversati sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area per scongiurare incendi e il personale dell'Anas. Vista la sostanza inquinante finita sull'asfalto, i pompieri hanno interessato anche l'Arpa. Il gasolio è stato poi trasferito in altri due camion cisterna fatti arrivare sul posto.

Traffico rallentato a causa della presenza dei mezzi incidentati in strada e per consentire le operazioni di travaso.