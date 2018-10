Oltre un chilo di droga nella galleria, arrestato un 52enne VIDEO | Blitz della Mobile, in carcere Antonio Senesi

Hanno pazientemente atteso che arrivasse. L'hanno visto entrare nella galleria della stazione al rione Libertà, dove avrebbe dovuto sistemare, munito della luce di un telefonino, 12 panetti di hashish. Lui se li è sentiti arrivare addosso all'improvviso, e non ha potuto fare alcunchè di fronte agli agenti della Squadra mobile, che lo hanno arrestato.

In carcere è finito Antonio Senesi, 52 anni, di Benevento, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.. Il blitz è scattato nella tarda serata di ieri, quando gli uomini del vicequestore Emanuele Fattori hanno bloccato l'indagato, mentre si preparava a nascondere la droga nelle pareti del tunnel. La successiva perquisizione dell'abitazione ha consentito di rinvenire un altro panetto di hashish (in tutto un chilo e 300 grammi), alcuni grammi di cocaina e marijuana, e soldi, nascosti nella cassetta della posta, e, in una cantina, un bilancino di precisione e altre tracce di 'roba'.

Dichiarato in arresto, Senesi è stato condotto in questura e successivamente trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, a disposizione del sostituto procuratore Flavia Felaco. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.

Esp