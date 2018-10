Si ribalta con il trattore cingolato, ferito 47enne L'agricoltore stava arando un terreno di sua proprietà. Ha riportato lesioni ad una gamba

Momenti di paura questo pomeriggio ad Apice per un incidente agricolo che ha coinvolto un 47enne finito con una gamba sotto al trattore che stava guidando. È accaduto alla località San Lorenzo, in una zona di campagna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida del suo Massey Ferguson cingolato con il quale stava fresando un suo terreno. All'improvviso, per cause in corso di accertamento, il terreno ha ceduto ed il peso del mezzo agricolo si è spostato su di un lato facendolo ribaltare. Fortunatamente l'agricoltore è riuscito a catapultarsi lontano dalla traiettoria del mezzo. Per lui solo ferite a duna gamba. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con i carabinieri della Stazione di Apice e l'ambulanza del 118 che ha trasferito in ospedale il malcapitato.