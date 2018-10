Investe l'uomo con cui ha litigato e si allontana: denunciato Si tratta di un 56enne di Ceppaloni. La vittima, di S. Leucio, guarirà in 40 giorni

Lo hanno denunciato per lesioni personali gravi, omissione di soccorso e rifiuto a sottoporsi ad accertamenti tossicologici ed alcolemici. Sono le ipotesi di reato contestate dai carabinieri ad un 56enne di Ceppaloni, ritenuto responsabile di un episodio accaduto in via Provinciale Ciardelli,a San Leucio del Sannio.

Dalle indagini sarebbe infatti emerso che l'uomo, dopo una lite, avrebbe investito con la sua auto un 49enne sanleuciano e si sarebbe allontanato senza prestargli soccorso.

Trasportato al Rummo, il malcapitato è stato giudicato guaribile in 40 giorni per alcune fratture riportate. La vettura del 56enne è stata sequestrata.