Invalido rapinato in casa, arrestato 29enne di Faicchio Colpo, ad agosto, a S. Lorenzello. Contestati, sempre con altri, anche alcuni tentati furti

Lo hanno arrestato perchè lo ritengono responsabile, in concorso con altre persone in corso di identificazione, di una rapina in casa e di tentati furti in alcune abitazioni. Sono le ipotesi di reato contestate a Morrys Pettorelli, 29 anni, di Faicchio, già noto alle forze dell'ordine, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla Procura ed adottata dal gip Flavio Cusani.

Il provvedimento restrittivo, eseguito dai carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita, è l'epilogo delle indagini avviate dopo l'incursione notturna nell'abitazione di un invalido a San Lorenzello. Era lo scorso 20 agosto, il malcapitato si era trovato di fronte alcuni balordi – tra loro, sostengono gli inquirenti, Pettorelli -che gli avevano tappato la bocca, impedendogli di gridare, ed avevano scardinato lo sportello di una cassaforte a muro, impadronendosi di un portafogli con 2mila euro e di alcuni oggetti d'oro.

Durante l'attività investigativa, supportata anche da intercettazioni telefoniche, sarebbe emerso anche il coinvolgimento del 29enne, e di altri, in una serie di assalti, falliti, ad alcune case isolate.

Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia dell'indagato, difeso dall'avvocato Marcello D'Auria.

Esp