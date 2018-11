Scoppia incendio: il cane abbaia e sveglia il padrone In salvo un uomo ed il suo fedele amico. Abitazione distrutta

Deve la vita probabilmente al suo cane che l’ha svegliato non appena ha visto le fiamme divampare nella stanza. Momenti di paura questa sera in un’abitazione in via Puglianello ad Amorosi dove un uomo si è trovato a fare i conti con un incendio divampato nel suo piccolo appartamento che condivideva con un cane.

E’ accaduto intorno alle 9. L’uomo, uno straniero, stava già dormendo quando è stato svegliato dall’abbaiare del suo amico fedele. Quando ha aperto gli occhi si è reso immediatamente conto delle fiamme che avevano interessato un angolo della camera da letto. A quel punto è immediatamente uscito dalla casa insieme al suo cane. Entrambi si sono messi in salvo prima che il fuoco invadesse tutta la casa. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, che hanno spento il rogo che ha comunque danneggiato totalmente l’abitazione al primo piano di uno stabile, e i carabinieri della Compagnia id Cerreto Sannita. Da accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.

Al.Fa