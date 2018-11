Ladri in azione durante Comitato per l'ordine e la sicurezza Quattro i colpi (due tentati e due messi a segno) nelle case a Castelvenere nelle ore del vertice

Quattro furti, di cui due tentati e gli altri andati a segno, anche se per fortuna nulla di importante è stato rubato, nelle case finite nel mirino ieri sera a Castelvenere, proprio nelle ore in cui si svolgeva il vertice tra Istituzioni e sindaci della valle Telesina per affrontare il delicato tema dei furti e delle rapine. Un appuntamento, quello del Comitato per l'ordine e la sicurezza voluto dal Prefetto a Castelvenere, che evidentemente non ha scoraggiato i ladri entrati in azione nonostante la presenza di polizia e carabinieri.

I raid sono stati compiuti alla località San Tommaso, in una zona di compagna. Momenti di paura per i componenti di due famiglie che, mentre si trovavano in casa, hanno sentito i ladri che cercavano di entrare. Hanno urlato e per fortuna i banditi sono scappati.

A quel punto i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni ad altre due abitazioni. In un caso, i proprietari erano assenti perchè residenti a Napoli. Dopo essere entrati gli autori del furto hanno portato via cose non di valore. Bottino pressoché inesistente anche nel quarto caso. Si tratta infatti di una casa disabitata.