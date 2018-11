Compra pellet online e viene truffata: tre denunce I carabinieri hanno identificato gli autori del raggiro: si tratta di un uomo e due donne

Tre persone sono state denunciate per truffa dai carabinieri della Stazione di Morcone. Si tratta di tre napoletani, due donne e un uomo, ritenuti responsabili di aver messo a segno una truffa attraverso la vendita di pellet per riscaldamento sui siti on line. Allettata dal prezzo conveniente, una donna di Morcone ha ordinato e pagato il combustibile. 6mila euro di anticipo versati su un conto corrente intestato ad un uomo che aveva finanche invitato la donna a visitare i depositi di pellet a Napoli per rendersi conto della qualità del materiale. Inoltre, una delle donne denunciate si era presentata nel Sannio come agente di vendita per convincere la malcapitata a versare l'anticipo, mentre l'altra complice la raggirava con scuse banali cercando di giustificare il ritardo nella consegna del pellet, di fatto mai avvenuta.