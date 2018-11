Contro furti e rapine in strada il Reparto prevenzione crimine Gli agenti effettueranno controlli in valle Telesina

Arriveranno rinforzi nel Sannio per affiancare le forze dell'ordine impegnate da settimane contro i continui furti. Si tratta degli agenti del Reparto prevenzione Crimine che effettueranno una serie di controlli e posti di blocco lungo le arterie e nei centri maggiormente bersagliati da ladri e rapinatori. La decisione è stata assunta dopo le recenti riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Benevento, sia presso il Comune di Castelvenere che presso la Prefettura di Benevento, dal Questore Giuseppe Bellassai che ha disposto una straordinaria intensificazione dei servizi in tutta l'area telesina rafforzando il monitoraggio di quel vasto territorio che annovera numerosi punti di accesso dalle vicine province di Napoli e Caserta.

L'obiettivo è quello di un controllo ancor più capillare del comprensorio telesino ma anche quello mostrare concreta vicinanza alle preoccupazioni delle comunità di quel territorio infondendo, al contempo, nella popolazione sannita un più elevato senso di sicurezza. Si punterà su una forte cooperazione con tutte le altre Forze dell'Ordine e con le Amministrazioni locali attraverso il supporto del personale di Polizia Municipale. Intensificare la task force per il Questore Bellassai “significa dire ai cittadini che lo Stato è presente e che l'attenzione della Questura di Benevento resta altissima e costante”.