Il sindaco di Telese Terme ringrazia la Polizia di Stato Carofano: "Con arresto il segnale che lo Stato sta vincendo sul nostro territorio"

“Vorrei ringraziare la Polizia di Stato di Benevento, in modo particolare il Questore Giuseppe Bellassai e il dirigente del Commissariato di Telese Terme Flavio Tranquillo, per l’importante risultato raggiunto nelle scorse ore che ha portato alla scoperta di una banda di ladri dell'est e all'arresto di un latitante che a suo carico aveva oltre trentuno furti. È il segnale che lo Stato sta vincendo sul nostro territorio contro coloro che attentano alla sicurezza dei cittadini”. Così il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano a margine dell'operazione condotta dagli uomini della Polizia di Stato.



“Ieri mattina – prosegue Carofano – al termine della conferenza stampa che si è tenuta presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Telese Terme ho voluto personalmente congratularmi con gli agenti per quanto fatto e per aver potenziato il controllo del territorio. Questo rilevante risultato così come gli altri raggiunti nei mesi scorsi è la risposta concreta che emerge dalla collaborazione tra Amministrazioni, Forze dell'Ordine e territorio. È la risposta concreta a chi teme che la Valle Telesina non sia una realtà sicura e presidiata ma è anche la dimostrazione che non si può e non si deve abbassare assolutamente la guardia. Il Questore Bellassai con la sua costante presenza sul territorio ha più volte ribadito un impegno a esserci sempre, a tutela dei cittadini, prediligendo un lavoro di squadra anche con le forze di Polizia municipale. Gli uomini della Polizia di Stato, in particolare gli agenti del Commissariato di Telese Terme guidato da Flavio Tranquillo insieme a quelli della Squadra Volanti coordinati dal Commissario Capo Andrea Monaco, meritano un grande plauso e ci ricordano, anche con il loro impegno, l’attenzione e la dedizione con la quale mantengono costantemente alta l’attenzione sulla sicurezza cittadina volta ad annientare i potenziali pericoli legati alla criminalità”.