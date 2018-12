Ferito da un colpo di fucile mentre cerca funghi L'incidente questa mattina nel bosco di Monterocchetta. L'uomo è ricoverato al Rummo

Va in cerca di funghi e viene ferito da un colpo di fucile.

Brutta avventura, questa mattina, per un 59enne di Sant'Angelo a Cupolo nel bosco di Monterocchetta, a San Nicola Manfredi. L'uomo stava raccogliendo funghi quando è stato raggiunto da alcuni pallini, esplosi dai cacciatori impegnati in una battuta al cinghiale.

Il 59enne, che è stato colpito alla schiena, ha ricevuto immediatamente soccorso dai cacciatori che lo hanno accompagnato all'ospedale Rummo di Benevento.

L'uomo è stato ricoverato ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto i carabinieri di San Giorgio del Sannio che hanno sequestrato l'arma che ha colpito l'uomo e raccolto le testimonianze dei cacciatori e della vittima.