Gomma bucata e furto nell'auto, beccati due napoletani Fermati dalla polizia dopo un episodio in via dei Mulini

(Esp) E' una delle 'tecniche' che nel tempo, purtroppo, hanno sortito effetti positivi per chi le ha utilizzate. Dopo lo specchietto rotto, la gomma bucata: uno degli escamotage più diffusi per mettere a segno furti all'interno di auto. Stavolta, però, è andata male a due napoletani, fermati dalla polizia.

Secondo una prima ricostruzione, sono ritenuti responsabili del colpo compiuto in via dei Mulini ai danni di due coniugi. Che, tornati a riprendere la loro macchina dopo aver fatto la spesa in un vicino supermercato, hanno dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. Uno degli pneumatici era a terra, impossibile riprendere la marcia senza sostituirlo. Mentre si stava organizzando con l'aiuto della moglie, il conducente è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha offerto il suo aiuto, catturando l'attenzione di entrambi. E' stato questo il momento in cui il suo complice si è introdotto nell'abitacolo e si è impadronito di un borsello con una somma di denaro, dandosi poi alla fuga, con l'altro, a bordo di una macchina. L'allarme immediato ha consentito agli agenti della Mobile e della Volante di rintracciare l'auto segnalata, evitando che gli occupanti potessero combinarne un'altra. I due napoletani sono stati condotti in questura.