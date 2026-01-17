"Febbre del Sabato Sera". Dopo 40 anni, otto 'giovani si ritrovano... Reunion tra amici di Castelvenere che non si vedevano da tempo

Non si incontravano tutti insieme da 40 anni, da quando imperversavano nelle principali discoteche del Sannio, e non solo, condizionati dalla “Febbre del Sabato Sera”.

Così dopo otto lustri i “giovani” degli Anni Ottanta di Castelvenere si sono incontrati in un noto locale di Dugenta per brindare al nuovo anno.

E se all’epoca (inizi Anni ’80) il gruppo amava calcare ogni sabato sera le piste da ballo delle discoteche (dallo storico “Serpentone Club” di San Salvatore Telesino, alla “Samantha” di Cerreto Sannita o alla pista illuminata del Castello di Faicchio) oggi, pur consapevoli di aver “appeso” le scarpette al chiodo, lo spirito è rimasto lo stesso di allora così come la sincera amicizia che, nonostante gli anni trascorsi, è ancora viva e sana tra gli amici (quasi tutti in pensione) Lucio Cielo, Barbato De Risola, Raffaele Flore, Mimmo Ragozzino, Giuseppe Piazza, Sebastiano Fabbri, Erminio Lunardo e Raffaele Flore (senior).