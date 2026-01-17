"Febbre del Sabato Sera". Dopo 40 anni, otto 'giovani si ritrovano...

Non si incontravano tutti insieme da 40 anni, da quando imperversavano nelle principali discoteche del Sannio, e non solo, condizionati dalla “Febbre del Sabato Sera”.
Così dopo otto lustri i “giovani” degli Anni Ottanta di Castelvenere si sono incontrati in un noto locale di Dugenta per brindare al nuovo anno.
E se all’epoca (inizi Anni ’80) il gruppo amava calcare ogni sabato sera le piste da ballo delle discoteche (dallo storico “Serpentone Club” di San Salvatore Telesino, alla “Samantha” di Cerreto Sannita o alla pista illuminata del Castello di Faicchio) oggi, pur consapevoli di aver “appeso” le scarpette al chiodo, lo spirito è rimasto lo stesso di allora così come la sincera amicizia che, nonostante gli anni trascorsi, è ancora viva e sana tra gli amici (quasi tutti in pensione) Lucio Cielo, Barbato De Risola, Raffaele Flore, Mimmo Ragozzino, Giuseppe Piazza, Sebastiano Fabbri, Erminio Lunardo e Raffaele Flore (senior).