L'ex assessore Rosa: ho fatto tutto per la mia città. Decisione che non capisco "Ringrazio sindaco per opportunità. No a illazioni via social e grazie ai miei elettori"

“Non ho nulla da rimproverami. Per questa città ho dato il massimo, ho dato il cuore nel rispetto dei ruoli. Tutto quello che ho fatto l'ho condiviso con sindaco e amministrazione. Sono stato l'unico a ricevere finanche emendamenti a favore dall'opposizione per farmi dare più soldi in bilancio da spendere per la città”.

Così l'ex assessore all'Ambiente dle Comune di Benevento, Alessandro Rosa a margine della conferenza stampa che ha convocato dopo la decisione del sindaco Clemente Mastella di revocargli le deleghe.

Il dottore Rosa ha riunito stampa, amici ed elettori all'hotel Traiano “lo stesso luogo – ha spiegato - in cui nel 2016 organizzai il primo incontro a sostegno di Clemente Mastella. E da qui prendo una pausa momentanea ma non dalle persone che mi stanno vicino in questo momento, a partire dalla mia famiglia” ha rimarcato Rosa visibilmente commosso.

“Una decisione e ancora di più i modi che mi hanno lasciato senza parole. Solo un messaggino per informarmi della revoca. Cercherò di capire e vado avanti” ha poi proseguito Rosa che ha anche tracciato il bilancio dell'attività solta a capo dell'assessorato: “Ho lavorato solo ed esclusivamente per il bene di questa città. Ed ora anche le allusioni via social mi lasciano perplesso. Ho amici, veri, anche con persone dell'opposizione. L'amicizia è una cosa , la politica un'altra. E per questo evidentemente ricevo illazioni. Per quattro anni ho lavorato solo per la città e i risultati sono sotto gli occhi di tutti” ha spiegato il dottore Rosa in merito a chi lo accusa di aver avuto contatti con avversari politici (Centrodestra) della giunta guidata dal sindaco Mastella.

“Ringrazio il sindaco Mastella per l'opportunità che mi ha dato ma devo ringraziare ancora di più i miei 624 elettori”.

In pratica l'ex assessore avrebbe voluto “essere convocato, ascoltato, messo a conoscenza delle motivazioni. Invece sono stato scaricato con un messaggio. A quasi 50 anni non lo posso accettare”. Rosa ha poi rivendicato il lavoro svolto in quattro anni alla guida dell’assessorato all’Ambiente, parlando di una Benevento “diventata città green per numeri, processi e scelte strutturali: 15 parchi gioco, l’impianto multimateriale con l’Asia, fondi Pnrr, l’apiario urbano, la gestione della vicenda dei pini, la pulizia del fiume, le potature programmate, le nuove panchine, le smoking area, il lavaggio delle strade contro le polveri sottili, il catasto degli impianti termici, campi sportivi, aree fitness, guardie ambientali, regolamento del verde, Stati generali dell’Ambiente, la Festa dell’Ambiente con 1200 bambini, fino alle macchine mangia plastica.

“Oggi – ha poi concluso l'ex assessore – chiedo scusa ai miei elettori per non aver portato a termine il mio mandato. Non per colpa mia...”.