Benevento, Salvemini: "Ho vissuto mesi duri. Questo gol mi dà gioia" L'attaccante giallorosso dopo la vittoria conquistata col Cerignola: "

Pomeriggio importante per Salvemini che è tornato al Vigorito dopo l'infortunio rimediato a Catania e ha gonfiato la rete su calcio di rigore: "Sono stati mesi duri, ma devo dire che sono rientrato e ho ritrovato una squadra che ha ben chiaro ciò che vuole. Sono felice di essere tornato e di aver fatto gol, ma l'importante è che ha vinto il Benevento. Da qua alla fine dovremo aspettarci molte gare difficili, ma dobbiamo imparare a restare calmi senza perdere la testa. Nel secondo tempo la qualità viene fuori e possiamo trovare il vantaggio. Il mio gol? Sono felice. Non nego che c'era un po' di tensione, non giocavo al Vigorito da tanto tempo. Nella testa mi ripetevo di non sbagliare. Siamo un grande gruppo, non è una cosa scontata durante tutta la carriera. Questa è la nostra forza. Il nostro obiettivo è di chiudere al primo posto. Dobbiamo lottare fino all'ultimo. La mia condizione? Vengo da due mesi e mezzo che non mi alleno, è ovvio che c'è bisogno di tempo per stare bene al massimo. Ringrazio per il minutaggio che mi è stato dato, sono in ritardo ma ci metto tutto me stesso per essere al top".