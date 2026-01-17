Il Comune di Telese Terme vieta fiamme libere fontane luminose nei locali Ordinanza del sindaco Caporaso dopo la tragedia a Crans-Montana, in Svizzera

Dopo la tragedia del Crans-Montana il 31 dicembre scorso in Svizzera, sempre più Comuni italiani stanno vietando l'utilizzo delle fontane luminose, solitamente attaccate ai colli delle bottiglie servite ai tavoli o per il taglio della torta, ed altre fiamme libere all'interno dei locali.

La decisione è stata adottata anche dal Comune di Telese Terme dove il sindaco Giovanni Caporaso ha firmato un'ordinanza con la quale si vieta di utilizzare fiamme libere e articoli pirotecnici, “a qualunque titolo impiegati, all’interno dei locali commerciali e dei pubblici esercizi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale.

Stop dunque a fiamme ornamentali o decorative; articoli pirotecnici ad effetto illuminante o similare; fornelli, bruciatori o dispositivi portatili a combustione; qualunque altra fonte di fuoco non espressamente autorizzata.

Dall'ordinanza sono esclusi “gli impianti e le attrezzature stabilmente installati, regolarmente autorizzati e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi, utilizzati per finalita` strettamente connesse all’attivita` esercitata (es. cucine professionali);

L'ordinanza avra` efficacia fino al 31.12.2026, fatta salva eventuale revoca.