A Benevento nascerà "Armonia", la nuova casa della ginnastica artistica In via dei Mulini un nuovo spazio sportivo dedicato a bambini, ragazzi e persone con disabilità

A Benevento sta per nascere “Armonia”, una nuova palestra interamente dedicata alla ginnastica artistica e alla formazione sportiva giovanile. La struttura, che sorgerà in via dei Mulini, rappresenta un progetto pensato per promuovere lo sport come strumento educativo, sociale e inclusivo, offrendo a bambini e ragazzi un ambiente sicuro, moderno e qualificato in cui crescere attraverso l’attività sportiva.

La palestra sarà completamente a norma e progettata per ospitare tutte le principali specialità della ginnastica artistica. All’interno della struttura saranno presenti una pedana regolamentare per il corpo libero, un’area volteggio con corsia e tavola, trave bassa e alta, parallele asimmetriche e tutte le attrezzature propedeutiche dedicate all’avviamento dei più piccoli, oltre agli strumenti necessari per la preparazione tecnica e agonistica.

A guidare le giovani ginnaste sarà l’istruttrice Chiara Macchiarolo, giovane ma già con un’importante esperienza nel settore.

Particolare attenzione è stata dedicata alla dotazione tecnica: gli attrezzi scelti sono tutti da competizione, a marchio Taishan Sports Industry Group, standard riconosciuto a livello internazionale. L’investimento consentirà agli atleti di allenarsi su attrezzature omologate, favorendo una crescita tecnica più rapida e creando le condizioni per la partecipazione a competizioni regionali e nazionali.

Il progetto avrà anche una ricaduta positiva sul territorio in termini occupazionali, con il coinvolgimento di giovani tecnici e istruttori qualificati provenienti dal mondo della ginnastica, che avranno l’opportunità di avviare un percorso professionale nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica e contribuire alla formazione di nuovi talenti.

Uno degli elementi centrali dell’iniziativa è inoltre l’inclusione. All’interno dell’offerta sportiva sarà attivato un corso dedicato alle persone con disabilità, con programmi adattati e personale formato, con l’obiettivo di rendere la ginnastica accessibile a tutti e favorire percorsi di autonomia, integrazione e benessere.

Alla base del progetto c’è l’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Armonia, realtà senza scopo di lucro nata con finalità educative e inclusive, impegnata nella diffusione della pratica sportiva e nella promozione del benessere psicofisico dei giovani.

L’apertura della palestra è prevista per la prima decade di settembre. Nei prossimi mesi saranno attivati corsi per diverse fasce d’età, programmi di avviamento alla ginnastica, open day, percorsi di preparazione agonistica e attività inclusive.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate presso il Work Center di Benevento, in località Piano Cappelle (info: tel. 0824 1748461 – cell. 333 7392918).

Per seguire lo sviluppo del progetto e ricevere aggiornamenti sui corsi è possibile consultare il sito ufficiale www.asdarmonia.it e i canali social dell’associazione.